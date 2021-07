Nuoro, poliziotto muore a 36 anni travolto da un furgone: stava aiutando un automobilista

Mercoledì 28 Luglio 2021, 11:06 - Ultimo aggiornamento: 11:12

Un poliziotto è morto a Nuoro, in Sardegna. Un incidente fatale. L'agente della polizia stradale è stato travolto e ucciso da un furgone mentre era in servizio, questa mattina lungo la statale 131 Dcn a Posada, nel Nuorese. Il poliziotto aveva 36 anni ed era in servizio alla Polstrada di Nuoro. La dinamica della tragedia non è ancora chiara, sul posto per i rilievi ci sono gli agenti della Polstrada con il comandante dalla Stradale di Nuoro, Leopoldo Testa. Da quanto si apprende, la pattuglia della Polizia stradale era intervenuta per soccorrere un automobilista rimasto in panne, quando il furgone l'ha travolto.

Come è morto

Secondo quanto riportato da Oggi Nuoro, il poliziotto stava cambiando una ruota dell’auto quando un camioncino lo ha travolto e sbalzato contro il guardrail. La tragedia è avvenuta questa mattina, intorno alle 8:15. È accaduto sulla strada statale 131 Dcn, vicino Posada. La strada, in direzione Olbia, è chiusa al traffico.

