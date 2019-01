Poliziotto morto: incidente alla volante mentre era in servizio, grave un collega

Tragedia sulle strade in Toscana, dove un agente di polizia di Livorno è morto in un incidente a bordo della sua volante: il poliziotto viaggiava sull'auto di servizio quando, intorno alle 19 di ieri in via Leonardo da Vinci, nella zona portuale di Livorno, si è scontrato in un sinistro che ha visto coinvolti anche un mezzo pesante e altri due veicoli.

Troppo veloce nell'inseguimento dei ladri: poliziotto condannato per eccesso di velocità

Il collega che viaggiava sulla volante con lui è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Cisanello (Pisa): altre tre persone sono rimaste ferite e sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118 e vigili del fuoco, ma per l'uomo, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, non c'è stato niente da fare, mentre il collega è stato trasferito in codice rosso nel nosocomio di Cisanello.

Da una prima ricostruzione sembra si sia trattato di uno scontro frontale tra due delle auto coinvolte, ma la dinamica è tuttora al vaglio della polizia municipale che è arrivata sul posto insieme alla stradale e alla polizia per i rilievi. «Ancora un incidente mortale per una pattuglia della Polizia stradale, un altro fratello di giubba ha perso la vita mentre era in servizio - si legge in un post sulla pagina Facebook della Polizia di Stato - Fabio non ce l'ha fatta, per lui l'impatto è stato fatale, mentre Gino sta ancora lottando per la vita all'ospedale di Cisanello (Pisa)».



Il capo della Polizia Franco Gabrielli ha espresso profondo cordoglio ai familiari dell'assistente capo Fabio Baratella e segue con partecipazione, come tutti noi, l'evolversi delle condizioni di salute del vice ispettore Gino Gabrielli e delle altre persone coinvolte nell'incidente. Tutti noi siamo vicini ai cari del poliziotto scomparso e ci uniamo al cordoglio espresso dal nostro Capo

.

Ultimo aggiornamento: 11:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

»​, conclude il post