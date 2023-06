Verona, cinque poliziotti arrestati: sono accusati di tortura e lesioni. Sotto accusa un ispettore e quattro agenti

Cinque poliziotti sono stati arrestati per tortura e lesioni a Verona. I reati si sono consumati tra il luglio 2022 e il marzo 2023 nei confronti di persone sottoposte alla loro custodia e quindi fermate e temporaneamente private della libertà.

Poliziotti arrestati dai colleghi a Verona: accusati di tortura

Questa mattina uomini della Polizia di Stato di Verona hanno dato esecuzione a una ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Verona a carico di cinque colleghi: un ispettore e quattro agenti per presunti atti di violenza perpetrati nel periodo ricompreso tra il luglio 2022 e il marzo 2023, nei confronti di persone sottoposte, a vario titolo, alla loro custodia perché momentaneamente private della libertà personale.

La mossa del questore: rimosso dall'incarico anche chi non ha denunciato gli abusi

Il questore di Verona Roberto Massucci aveva già deciso di trasferire gli agenti quando l'indagine si è chiusa e poi ha deciso di rimuovere dall'incarico anche chi non ha impedito le violenze, cioè chi poteva agire o comunque denunciare i presunti abusi commessi dai colleghi.

Nell'indagine sono stati accertati dalla Procura atti gravemente lesivi della dignità delle persone sottoposte ad accertamenti di polizia.

Le indagini, condotte per otto mesi dalla Squadra Mobile di Verona, si sono avvalse anche dell'uso di supporti tecnici e hanno riguardato comportamenti violenti e illegali.

Poliziotti arrestati da poliziotti

Poliziotti arrestati da poliziotti: il gip nell'ordinanza che ha disposto i domiciliari ha sottolineato la professionalità e la sollecitudine degli agenti della questura scaligera.

«Nel sottolineare- scrive la polizia di Verona- nel rispetto della normativa vigente, che la responsabilità penale delle persone indagate si considera accertata solo con sentenza irrevocabile, si rappresenta che i destinatari delle misure cautelari erano già stati trasferiti ad altri incarichi all’indomani della chiusura delle attività di indagine e quindi da alcuni mesi. Nei successivi accertamenti giudiziari, il Questore della provincia di Verona, ha altresì disposto la rimozione dagli incarichi di altro personale che, pur non avendo preso parte a episodi di violenza, si presume possa non aver impedito o comunque non aver denunciato i presunti abusi commessi dai colleghi».