Forze di polizia senza contratto di lavoro da 500 giorni, proteste del comparto sicurezza

Forze di polizia senza contratto di lavoro da 500 giorni: per la categoria oggi è una data da ricordare, perché da circa un anno e mezzo chiedono «al governo di procedere ai tavoli di confronto e al rinnovo, con risorse adeguate, senza indugio». L'aspetto principale riguarda la parte economica, ma anche quella normativa.

L'ultimo contratto, siglato dalle Forze di polizia, è quello relativo al triennio 2019-2021, firmato a dicembre del 2021. In quell'occasione si arrivò a oltre mille giorni senza contratto.La storia si sta ripetendo, perché, in buona sostanza, da gennaio 2022 poliziotti, carabinieri e militari, sono con gli stipendi fermi. Diverso per i dirigenti di polizia che dal 2018 non hanno ancora firmato il primo contratto di lavoro.

«Il contatore sul nostro sito internet www.silpcgil.it è impietoso: 500 giorni senza contratto di lavoro - dichiara Pietro Colapietro, segretario generale del Silp Cgil -.