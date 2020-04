Coronavirus, Plaquenil: boom di richieste ma il farmaco antimalarico è introvabile

Coronavirus Nonostante le raccomandazioni di non assumere il Plaquenil da soli, la corsa ad accaparrarsi una scatola non si è arrestata. Dopo che sono stati resi noti i primissimi, e quindi ancora parziali, studi sulla possibile efficacia che avrebbe questo farmaco antimalarico nel trattamento del coronavirus, si registra un boom. E quindi l'azienda produttrice sta nuovamente rifornendo i depositi. La caccia all'antimalarico ha gettato nell'angoscia chi usa abitualmente il farmaco per curare l'artrite reumatoide. E infatti è scattata in moltissimi casi la procedura di richiesta d'urgenza per poterlo acquistare. Il farmaco, è bene ricordarlo, si può ottenere solo presentando una ricetta medica.

Coronavirus, Roma: Plaquenil introvabile, allarme nelle farmacie. Burioni: «Non assumetelo»

Il Plaquenil «è in rottura di stock da una ventina giorni. La situazione è a macchia di leopardo, possono esserci 2-3 confezioni in qualche farmacia a seconda dei giorni, ma il farmaco non si trova praticamente più. La richiesta è molto aumentata», dice all'Adnkronos Salute Andrea Cicconetti, segretario Federfarma Roma e consigliere Federfarma Lazio. Aumento della richiesta e conseguente carenza del prodotto sono, spiega il farmacista, «l'effetto di un mix di fattori. Il plaquenil nasce come anti-malarico, ma oggi è il farmaco di elezione, quindi il più utilizzato, per il trattamento del Lupus e dell'artrite reumatoide. Questi pazienti, che 'vivonò di questo farmaco, ne stanno facendo scorte, preoccupati di non riuscire più a trovarlo. Qualcuno se ne è fatto prescrivere anche 15 confezioni».

Ora anche in Sicilia si registra l'irreperibilità del farmaco.

Ma il boom del Plaquenil è dovuto anche alle «tante richieste di cittadini che pensano sia una cura per Covid-19 e lo vogliono, nonostante precisazioni e chiarimenti che il farmaco va studiato e l'efficacia deve essere provata. Non si può avere senza ricetta», conclude Cicconetti

Coronavirus, manca il farmaco per l'artrite utilizzato contro il Covid-19: protestano i pazienti reumatici



