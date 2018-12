Prenotano 60 posti in pizzeria ma è uno scherzo: il proprietario reagisce così

Ha regalato 60 pizze ai senzatetto di Milano dopo essere stato "truffato" da un fantomatico cliente. Una pizzeria di Milano ha pubblicato sul proprio profilo Facebook una storia a lieto fine. Avevano prenotato 60 posti per una serata a base di pizza ma, senza avvertire, il giorno di Natale non si è presentato nessuno. Uno scherzo di cattivo gusto che però si è trasformato in un gesto splendido di solidarietà: «Andremo alla stazione Centrale di Milano e doneremo 60 pizze ai senzatetto. Abbiamo chiamato le associazioni e la Croce Rossa: ci daranno una mano a consegnarle». L'idea è venuta a Roberto Smenghi, il titolare della pizzeria dell'Alpha Game Laser Q-Fun di Gessate.



Ultimo aggiornamento: 17:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA