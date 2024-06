Una pizza pagata (oltre) 900 euro: ristoratore a processo per truffa a Busto Arsizio. L'incredibile storia

In una pizzeria di Busto Arsizio, un ristoratore è stato accusato di truffa ai danni di un cliente. L'uomo avrebbe fatto pagare a un cliente, con il quale aveva instaurato un rapporto di fiducia, cifre esorbitanti per alcune pizze Margherita. In una cena avrebbe speso più di 900 euro.

La vicenda

Un ristoratore è stato denunciato da un cliente per truffa. La vittima andava a mangiare in quel locale ogni venerdì sera.

Il ristoratore

Il ristoratore ha anche alcuni precedenti per abuso stupefacenti e per reati contro il patrimonio, furto e la pubblica amministrazione. L'accusa a suo carico è di truffa aggravata da abuso di prestazione d'opera.