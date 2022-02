Bambina di 5 anni azzannata in strada da un pitbull a Bari. Volto sfigurato, condizioni gravi

Pitbull azzanna una bambina, drammatico episodio di cronaca oggi a Bari. La piccola è stata prima portata al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo poi di lì trasferita di urgenza al Policlinico, dove si trova in prognosi riservata. La situazione appare molto seria. La bambina ha riportato gravi ferite dopo essere stata aggredita per strada dal cane. L'episodio è avvenuto questa mattina nel rione San Paolo, la bimba era in strada con la mamma quando un pitbull l'ha azzannata al viso. La piccola non è in pericolo di vita ma le condizioni vengono definite gravi dai medici. In questo momento la bambina è sottoposta ad alcuni accertamenti e con ogni probabilità sarà necessario un intervento di ricostruzione che verrà eseguito dall'equipe di Chirurgia plastica del professore Giuseppe Giudice.

