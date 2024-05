Pitbull aggredisce il padrone ad Andria, l'uomo si rifugia sul balcone con ferite a braccia e corpo. Salvato dai vigili

Un uomo di 43 anni di Andria, nel nord Barese, ieri è stato aggredito dal suo pitbull, riportando ferite giudicate guaribili in 30 giorni. Il malcapitato era con il cane nel suo appartamento di via Caracciolo, a ridosso del centro cittadino. Non è chiaro cosa abbia scatenato la reazione del pitbull che si è avventato sul padrone mordendogli braccia e altre parti del corpo.

La fuga

Il 43enne, nonostante le ferite, è riuscito a raggiungere il balcone e a chiedere aiuto.