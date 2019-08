Temporale sulla A1 a nord di Roma: code e auto ferme negli autogrill

Temporali e forti piogge, nel pomeriggio, sull'autostrada A1 tra lo svincolo di Magliano Sabina (in provincia di Rieti) e lo svincolo di Ponzano Romano-Soratte (in provincia di Roma). Le auto, in entrambi i sensi di marcia, sono state colpite da un muro d'acqua: tanto che molti mezzi hanno preferito raggiungere le piazzole di sosta o gli autogrill della zona per fermarsi in attesa che l'intensità della pioggia diminuisse. Si sono create subito code e rallentamento. Il temporale è durato circa mezz'ora.

A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa temporale tra Svincolo Magliano Sabina (Km 501,6) e A1 Svincolo Ponzano Romano-Soratte (Km 516) in entrambe le direzioni dalle 17:52 del 26 agosto 2019 https://t.co/xCrQduuJD7 — CCISS_Ministero (@CCISS_Ministero) August 26, 2019

