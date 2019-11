Incidente contro un grosso cinghiale: ragazza 28enne finisce all'ospedale, auto semidistrutta

Un grosso cinghiale sbuca dalla boscaglia proprio mentre passa l’auto. L’ennesimo incidente stradale causato dalla fauna selvatica è avvenuto oggi a Pieve Torina, in provincia di Macerata. Una ragazza di 28 anni stava percorrendo la provinciale in direzione Visso quando, all’altezza della frazione Piè Casavecchia, l’animale le ha attraversato di corsa la strada. La ragazza è stata portata in ospedale a titolo precauzionale.

«Oltre ai danni alle colture che denunciamo da anni, – dice Francesco Fucili, presidente di Coldiretti Macerata - per chi vive nell’entroterra c’è anche questo rischio: nel migliore dei casi, quando non si tratta di incolumità personale, bisogna mettere in conto dei soldi per riparare o acquistare, a seconda dell’entità dei danni, i mezzi».

