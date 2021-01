Caccamo, uccisa a 17 anni e bruciata in un burrone: arrestato il fidanzato. Lui: «Sono innocente». Il web: «Morirai anche tu»

Sul web l'hanno già condannato: «Schifoso, infame, assassino». Eppure Pietro Morreale, il 19enne che ieri mattina, dopo essersi presentato ai carabinieri di Caccamo, ha fatto trovare in un burrone il corpo parzialmente bruciato della fidanzata Roberta Siragusa, di 17 anni continua a proclamarsi innocente. L'interrogatorio è andato avanti per tutta la notte e si è concluso solo all'alba. Davanti al sostituto procuratore della Repubblica di Termini Imerese Giacoma Barbara, che coordina l'inchiesta, l'indiziato avrebbe continuato a negare di essere il responsabile della morte della fidanzata. Il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere ma questa mattina è stato arrestato: è indagato e accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Ieri sera l'avvocato Giuseppe Di Cesare, che assiste Morreale, aveva detto: «Il mio assistito non ha confessato nè al Pm nè ai carabinieri». Ma al momento, Pietro, rimane il maggior indiziato.

Palermo, Roberta morta a 17 anni. Gli amici del fidanzato: «Pietro geloso in modo ossessivo»

Roberta morta in un burrone a 17 anni, il fidanzato minacciato sui social. Due giorni fa scriveva: «Amore mio bedda»

Il giallo

Ma cosa è successo l'ultima notte di Roberta? Sabato sera durante una festa organizzata in una villa nella zona di Monte San Calogero nelle campagne di Caccamo, a poca distanza dal luogo in cui è stato recuperato il cadavere della ragazza, la coppia ha litigato. Una discussione violenta a cui hanno assistito anche gli amici che poi hanno visto i giovani allontanarsi insieme. Roberta non è mai tornata a casa. All'alba, vendendo il letto vuoto, la famiglia chiamato Pietro. Nessuna risposta. I genitori, allarmati, hanno deciso di andare dai carabinieri. Qualche ora dopo, la svolta. Pietro va in caserma col padre e dice di sapere dov'è il corpo della fidanzata. Durante il ritrovamento del cadavere, riverso a terra in fondo a un burrone, tra Pietro e il padre ci sarebbero stati momenti di grande tensione.

I carabinieri stanno acquisendo le immagini della videocamera piazzate vicino alle stazioni di rifornimento del paese per capire se, nella notte, abbia preso la benzina con cui è stato dato fuoco al corpo. Per tutto il giorno sono stati ascoltati amici e conoscenti che continuano a descrivere il giovane come «ossessionato dalla gelosia verso Roberta».

Gli insulti

Da quando la notizia della morte di Roberta è circolata, per il tribunale del web un colpevole già c'è. «Spero solo che tu marcisca in galera», scrivono sotto la foto che ritrae Pietro e Roberta abbracciati insieme sul profilo Facebook del ragazzo. Decine e decine di insulti e minacce. «Mi sa che campi male». E ancora: «Spero che qualcuno ti troverà e ti farà fare una brutta fine». «Spero di vederti in qualche sacchetto della spazzatura». «Se non muori in galera, morirari appena esci fidati..». Pietro è ora indagato per omicidio volontario.

Persino la squadra di arti marziali Kilroy team di cui Morreale, appassionato di kick boking, aveva fatto parte, si è dissociata: «Apprendiamo la notizia di una grave tragedia che vedrebbe coinvolta una persona che, in passato (8 anni fa) e per un breve periodo, ha fatto parte della nostra squadra sportiva. Questa »persona«, che si è macchiata (per sua stessa ammissione) di un orrendo crimine, riporterebbe, sul proprio profilo Facebook, di »lavorare« per noi. Ribadiamo che non abbiamo, ne noi ne nessuno dei nostri istruttori, nessun tipo di rapporto con questo individuo. Il nostro team condanna fermamente ogni tipo di violenza».

