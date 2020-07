Pietro Maso percepiva il reddito di cittadinanza. Nel 1991 ​uccise i genitori a colpi di spranga

Pietro Maso, che nel 1991 uccise i genitori a colpi di spranga, ha ricevuto il reddito di cittadinanza, il sussidio riservato dallo Stato a chi guadagna meno di 9.360 euro l'anno. La notizia è contenuta in un articolo del settimanale OGGI, in edicola domani. La lista in cui compare Maso, spiega il settimanale, risale alla fine del 2019 e, secondo li suo legale, Marco De Giorgio, se fosse stato concesso, stando alla Legge, il sussidio dovrebbe essere stato sospeso nei mesi corsi. A causa della gravità del reato, infatti, Maso è interdetto «in perpetuo » dai pubblici uffici.

La legge sul reddito di cittadinanza dice che non ne ha diritto chi ha subìto una condanna nei dieci anni precedenti, Quindi in base alla norma specifica, Maso ne avrebbe diritto perché è stato condannato nel '92. Ma l’articolo 28 del codice penale è ancora in vigore e prevede l’interdizione perpetua dai pubblici uffici oltre a privare il condannato (…) degli stipendi e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico.



