Pietro Cuozzo, incidente in A4 a Vicenza: il 23enne sbalzato fuori e travolto dalle altre auto: aveva 23 anni

Giovedì 21 Ottobre 2021, 13:34 - Ultimo aggiornamento: 13:59

Incidente mortale in A4 alle 22.10 di mercoledì 20 ottobre 2021, nei pressi dello svincolo di Vicenza Ovest, in direzione Venezia: morto ragazzo veronese Pietro Cuozzo di 23 anni, ferita gravemente una ragazza veronese di 21. I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto dal piccolo veicolo commerciale una donna, che è stata presa in cura dai sanitari del Suem, stabilizzata e trasferita in codice rosso ospedale. La persona deceduta è stata probabilmente sbalzata fuori dal veicolo e probabilmente colpita da altri veicoli. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario di autostrada.

