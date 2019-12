Orbetello, tutti in Feniglia il 4 gennaio per ripulire la spiaggia con Piero Pelù

Orbetello: tutti a pulire la spiaggia della Feniglia con Piero Pelù. Il cantante toscano ha lanciato l'appello a inizio dicembre, dopo che una mareggiata ha stravolto quel tratto di mare, portando a riva rifiuti di ogni genere, sigarette, cotton fioc, bottiglie di plastica, rasoi, siringhe, scarpe. L'appuntamento è per il 4 gennaio a: tutti a pulire la spiaggia della Feniglia con. Il cantante toscano ha lanciato l'appello a inizio dicembre, dopo che una mareggiata ha stravolto quel tratto di mare, portando a riva rifiuti di ogni genere, sigarette, cotton fioc, bottiglie di plastica, rasoi, siringhe, scarpe.

Un disastro ambientale

Pelù aveva pubblicato alcuni scatti invitando a una mobiliazione collettiva:

Anch'io voglio aiutare ma servono moltissimi uomini, decine di trattori con rimorchi per caricare molte tonnellate di rifiuti e molti camion che destinino le plastiche al riciclo. Io ci sono e Voi?

Ora l'appello si è fatto più concreto ed è stata fissata una data a un mese esatto di distanza. L'artista, insieme con gruppi di volontari, sarà in Feniglia per ripulire una delle più belle spiagge della Toscana. L'appuntamento è stato organizzato dal Comune di Orbetello con Legambiente, Wwf e Sei Toscana insieme con i Carabinieri forestali.

Ce l’abbiamo fatta! Il mio appello per salvare il mare e la spiaggia della Feniglia dalle tonnellate di plastiche tossiche è stato accolto

L'appuntamento è alle ore 10.00 nell'area parcheggio (di fronte agli ingressi degli stabilimenti balneari La Zonca, Braccio energy beach, Mamma Licia). Proprio nell'area parcheggio, sarà allestito un presidio informativo in cui ai volontari verranno fornite tutte le informazioni necessarie e il kit per effettuare la pulizia della spiaggia che terminerà alle 13.00. Saranno raccolti plastica, vetro e indifferenziato. Disponibile online sui siti internet www.comune.orbetello.grosseto.it, www.festambiente.it, www.wwf.it e nella pagina Facebook ufficiale dell'evento Puliamo la spiaggia con Piero Pelù! un vademecum dettagliato in cui i volontari avranno la possibilità di conoscere tutte le informazioni necessarie per effettuare la pulizia in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente.

»,», ha scritto ancora Pelù.