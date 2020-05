Piemonte, obbligo mascherine all'aperto per il ponte del 2 giugno

Piemonte, mascherine obbligatorie all'aperto per il ponte del 2 giugno. Il governatore Cirio: colpa della movida e in troppi assembrati in piazza per vedere il passaggio delle Frecce Tricolori. Mascherine obbligatorie all'aperto, dunque, in Piemonte, nei centri abitati e nelle aree commerciali, nel lungo ponte del 2 giugno. Il presidente della Regione, Alberto Cirio, ha firmato l'ordinanza valida dal 29 maggio alla Festa della Repubblica.

L'obbligo non vale mentre si pratica attività sportiva e motoria. Cirio precisa che il provvedimento è stato preso «alla luce di quanto avvenuto nei giorni scorsi con la movida e durante il passaggio delle Frecce Tricolori».

Virus, bollettino Italia: crescono morti (117) e nuovi contagi (584), il 65% di questi in Lombardia

Meteo, nubi sul ponte del "2 giugno": da venerdì arrivano temporali e grandinate





Ultimo aggiornamento: 20:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA