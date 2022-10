Pugni e calci sulla pancia della moglie incinta, 38enne denunciato a Reggio Emilia: il gip dispone subito l'allontanamento

Un 38enne è accusato di aver minacciato e picchiato la moglie di 35 anni, incinta. L'uomo violento è stato denunciato e per questo il gip ha immediatamente disposto l'allontanamento dall'abitazione e il divieto di avvicinamento.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Castelnovo Sotto, le condotte di violenza domestica andavano avanti da più di dieci anni, dal 2011. La 35enne ormai da troppo tempo era vittima di costanti percosse: schiaffi, pugni, calci alle gambe, alla schiena e addirttura sulla pancia durante lo stato di gravidanza, tirandole i capelli e minacciandola ripetutamente di morte o di portarle via i figli.

L'ultimo episodio recente risale all'11 ottobre scorso, quando l'uomo ha picchiato la moglie a tal punto, da mandare la donna all'ospedale. Una volta in pronto soccorso è scattata la denuncia che ha dato il via alle indagini, la moglie è stata immediatamente trasportata in una casa rifugio. La procura di Reggio Emilia, una volta ricevuta l'informativa, ha chiesto e ottenuto dal gip del tribunale reggiano l'applicazione delle misure cautelari.

