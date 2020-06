Napoli, frana a Pianura: crolla una casa, si cercano dispersi sotto le macerie

Corsa contro il tempo di carabinieri e vigili del fuoco, tra via Archimede e via Montagna Spaccata per accertare se sotto le macerie vi siano persone.​ Si teme il peggio a Pianura, popoloso quartiere periferioco della periferia occidentale di Napoli dove una frana si è verificata alle 12.30. Una parete o forse un solaio di un'abitazione in ristrutturazione è crollato in effetti dello spostamento del costone.

Ultimo aggiornamento: 14:49

