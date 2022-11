Incontro tra i sindacati di Polizia e il ministro Piantedosi. Silp Cgil: «Su contratti e organici attendiamo i fatti»

«È stato un incontro interlocutorio che ha avviato un metodo di confronto. Dal governo e dal Parlamento, in sede di approvazione della legge di bilancio, ci aspettiamo atti concreti per le donne e gli uomini in divisa», così Pietro Colapietro, segretario generale del Silp Cgil, commenta l'incontro che si è svolto oggi al Viminale tra sindacati di polizia e ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. «Al ministro - spiega Colapietro - abbiamo detto con chiarezza e nettezza che per la Polizia di Stato e il comparto sicurezza servono risorse già dalla prossima manovra di bilancio, che le priorità sono i concorsi straordinari per far fronte alla gravissima carenza di organico aggravata dai circa 3.000 pensionamenti che ci sono ogni anno e la sottoscrizione del contratto sia per il personale non dirigente, scaduto da 11 mesi, e sia per i dirigenti che, da quando sono stati contrattualizzati, non hanno mai siglato l'accordo. Servono fatti, non promesse. Abbiamo posto con forza al titolare del Viminale - prosegue Colapietro - anche i temi dei concorsi interni, che devono procedere speditamente e soprattutto non creare sperequazioni, e della mobilità del personale, che deve tenere conto delle esigenze degli operatori oltreché di quelle dell'amministrazione della pubblica sicurezza. C'è poi il tema degli straordinari e delle indennità accessorie, che devono essere implementati e pagati con regolarità».

Pianese: "Ringraziamo il ministro"

L'incontro è stato commentato positivamente anche dal segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, Domenico Pianese che ha ringraziato «il ministro Piantedosi per la grande attenzione nei confronti delle nostre richieste, nonché per la disponibilità e la sensibilità nei confronti di donne e uomini in divisa. Oggi - dichiara a margine dell'incontro - abbiamo avviato un percorso di confronto costruttivo che certamente proseguirà nelle prossime settimane».