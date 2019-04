Piacenza, violentò una donna in un bar: condannato

Si era avvicinato a lei in un bar, dopo la chiusura. Poi, l'aveva immobilizzata e violentata. Ora è stato condannato a 9 anni e 4 mesi di reclusione. E' successo a Piacenza, lo scorso luglio. L'imputato, un trentacinquenne romeno, era stato arrestato dai carabinieri poco tempo dopo l'aggressione. La vittima una donna di 40 anni, era stata anche legata. Davanti al giudice, l'imputato ha scelto il rito abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo della pena. A suo carico il pm aveva chiesto una condanna a 12 anni di carcere. Il giudice ha anche riconosciuto alla vittima un risarcimento di 80mila euro - la richiesta era stata di 200mila -, mentre la difesa attende le motivazioni della sentenza per valutare il ricorso in appello. © RIPRODUZIONE RISERVATA