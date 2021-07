Pfizer, vaccinato pochi giorni fa 55enne muore di infarto fulminante a Napoli

Mercoledì 7 Luglio 2021, 09:01

Si era vaccinato pochi giorni fa (seconda dose Pfizer) e ieri è stato colto da un malore in strada, verosimilmente un infarto fulminante. È morto all'età di 55 anni un uomo residente a Marano, che soffriva - da quanto si apprende - di una lieve forma di diabete. Il magistrato, su richiesta dei familiari, ha disposto l’autopsia per chiarire le cause dell'improvviso decesso. L’esito dell’esame autoptico sarà noto nei prossimi giorni.

Il decesso è avvenuto a Napoli, nei pressi del Centro direzionale, dove l'uomo si era recato ieri mattina.