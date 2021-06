Pestaggio a Scoglitti, ragazzo viene preso a calci in testa: spinte anche a una ragazza

Questo video potrebbe presentare contenuti violenti o immagini forti. Così si legge sul canale Instagram Trash Italiano prima di vedere il filmato del pestaggio a Scoglitti, Ragusa. Si vede un ragazzo per terra preso a calci da un gruppo. Botte sulla testa, sul corpo, sulle gambe. Non riesce ad alzarsi perché accerchiato. Alcuni tentano di portare via gli aggressori e interviene anche una ragazza, che si mette sopra il giovane a terra, per proteggerlo. Ma viene spintonata e fatta cadere a terra. E il ragazzo viene nuovamente aggredito.

APPROFONDIMENTI LA POLEMICA Brusca scarcerato, da Salvini a Letta: «Questa non è... PERSONE Giovanni Brusca scarcerato, le foto del boss di Cosa Nostra UMBRIA «Un ragazzino mi ha accoltellato tre volte senza motivo»....

Le reazioni - «Basta violenza», scrive un utente tra i commenti al post. «Nessuno merita di essere trattato così», aggiunge Paolo. Tanti gli utenti indignati da quanto hanno visto e da quanto è successo a Scoglitti. È finito il lockdown, ma si è riaccesa la violenza. C'è anche chi dice, come maximeangel: «Ma sono dei mostri. Meriterebbero il carcere a vita».



© RIPRODUZIONE RISERVATA