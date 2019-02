Barca affonda davanti al Capo di Leuca: due dispersi, solo un pescatore si salva nuotando

Dramma in mare, al largo di Leuca. Un semicabinato con a bordo tre pescatori è affondato davanti alla costa di Salve all'alba di oggi, nei pressi della marina di Pescoluse. A farlo affondare, secondo le prime notizie, sarebbe stata un'onda improvvisa che avrebbe spinto lo scafo contro gli scogli. Un pescatore si è salvato ed è stato trasportato in ospedale, a Tricase. Gli altri due risultano dispersi. Sono in corso le ricerche da parte della Guardia costiera e dei vigili del fuoco. Intervenuti anche i carabinieri e il 118.

I dispersi sono Fabrizio Piro, 53 anni di Gallipoli, e Damiano Tricarico, 43 anni, di Tuglie. Il superstite è Cosimo Piro, 33 anni, figlio di Fabrizio. Si tratterebbe di pescatori professionisti. Avevano preso il largo intorno alle 23 di ieri. A tradirli, probabilmente, un repentino cambiamento delle condizioni meteo.

Sul posto proseguono disperate le ricerche sia con mezzi d'aria sia d'acqua, mentre l'intera comunità dei pescatori si è già ritrovata a Torre Vado. Ora le ricerche si sono spostate anche a Torre Pali.



Ultimo aggiornamento: 14:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA