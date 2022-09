Pescara, raffiche di vento sbalzano tre persone: due ricoverate in codice rosso

Forti raffiche di vento a Pescara. «Tre persone ricoverate in prognosi riservata in codice rosso ed un'altra in codice verde», rende noto la Prefettura del capoluogo adriatico, nel fare il punto sui tanti interventi eseguiti dai componenti del Centro coordinamento soccorsi (Ccs).

Bufera a Ravenna, vento a 150 km/h: nave con a bordo 800 passeggeri rompe gli ormeggi

Secondo quanto risulta alla Polizia municipale di Pescara, tra i feriti vi sarebbero due persone cadute a terra, sbalzate dalle forti raffiche, ed un addetto di uno stabilimento balneare colpito da un oggetto mentre metteva in sicurezza la spiaggia. A fornire le informazioni circa i feriti nel corso della riunione del Ccs sono state la Asl e la Cri.

Alberi caduti e tetti scoperchiati

Alberi caduti sulle strade e sui veicoli in sosta, tettoie e tetti scoperchiati, scooter rovesciati a terra, palme e ombrelloni danneggiati sulla spiaggia. Sono solo i primi effetti della preannunciata ondata di maltempo che si sta abbattendo sull'Abruzzo dal primo pomeriggio con raffiche di vento violentissime. Dopo una mattinata caratterizzata da condizioni meteorologiche estive, nel giro di poco le temperature sono precipitate anche di oltre 10 gradi. Ovunque, in particolare sulla costa - da Pescara a Montesilvano, da Martinsicuro a Silvi, da Ortona a Vasto - si segnalano danni e disagi. Tante le chiamate arrivate ai centralini dei Vigili del Fuoco. A Pescara il sindaco Carlo Masci ha attivato il Centro operativo comunale (Coc): le squadre della Protezione Civile stanno presidiando la città, gli operai del settore Manutenzioni stanno intervenendo per eliminare situazioni di pericolo.

La raccomandazione della Prefettura

«Vi raccomando di restare nelle vostre case, se non dovete necessariamente uscire, fino a quando non sarà terminata la bufera di vento», scrive sui social il primo cittadino. In Prefettura è stato attivato il Centro di coordinamento soccorsi (Ccs). Il Coc, oltre a Pescara, è stato attivato in diversi comuni, tra cui Francavilla al Mare e Ortona (Chieti). Tante le zone impraticabili. A Martinsicuro, ad esempio, a causa della caduta di alberi in carreggiata, fa sapere l'Anas, è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 259 «Vibrata» dal km 0,400 al km 1,200. Anche il sindaco di Spoltore Chiara Trulli ha attivato il piano di emergenza comunale. Il territorio è presidiato da quattro squadre, tra uomini della Protezione Civile, personale della Spoltore Servizi e della Polizia Locale, per monitorare la situazione e intervenire tempestivamente in caso di necessità.