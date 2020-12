Sgozza la moglie mentre i figli sono a scuola e si getta dalle mura del borgo: morto 44enne

PESARO - Tragedia scuote la provincia pesarese: un terribile omicidio-suicidio. Un uomo di 44 anni ha ucciso la moglie (di 41 anni) per poi togliersi la vita lanciandosi dalla mura del borgo di Novilara, nell'immediata periferia di Pesaro. L'uomo le avrebbe tagliato la gola.

L'ira della Commissione contro il Femminicidio: non si uccide per gelosia, questa non è una giustificazione

I fatti

Si tratta di un marocchino 44enne pregiudicato da poco scarcerato, che avrebbe agito questa mattina quando i figli della coppia, di 7 e 12 anni, erano a scuola. L'uomo avrebbe ucciso la consorte in casa per poi lanciarsi dalle mura di Novilara, morendo poco dopo all'ospedale. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri, per capire movente e dinamica dei drammatici gesti.

