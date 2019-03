L’Audi si trasforma in una bomba. Due ragazzi morti e cinque feriti

L’Audi A4 come una bomba fuori controllo piomba sulla Hyundai del papà con i suoi due bimbi a bordo: si schianta ma non si ferma, carambola e cappotta ancora per decine di metri sulla statale 16 prima di fermarsi ridotta a un cartoccio di lamiera con i pezzi che schizzano da una parte all’altra della strada. Dopo ci saranno solo grida, lacrime e disperazione. La frenesia dei soccorsi per la corsa contro il tempo e per la vita. E un bilancio pesante come un macigno: 2 morti e 5 feriti, di cui due molto gravi.

Le vittime dello scontro frontale sono due ragazzi pesaresi di 24 e 21 anni. Il primo, Giuseppe Troisi, era alla guida di un'Audi A4, con a fianco una ragazza di 22 anni. Sul sedile posteriore dell'auto viaggiava l'altro ragazzo deceduto e suo amico, Juendi Xhani, con a fianco una 19enne. Entrambe le giovani sono rimaste ferite in maniera grave.



Ultimo aggiornamento: 10:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA