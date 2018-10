Perugia, trovato cadavere incappucciato: il corpo dentro un'Audi abbandonata

Un cadavere incappucciato è stato trovato in un'auto a Ponte Felcino, vicino Perugia. Il corpo si trova sul sedile posteriore dell'auto, un'Audi di grande cilindrata, che ha il lunotto posteriore frantumato. La vettura è stata trovata abbandonata in via Radiosa, strada secondaria della frazione. Secondo quanto si è appreso, nel bagagliaio ci sono scatoloni contenenti, sembra, sigarette.



Nella stessa zona sarebbe anche avvenuto un furto in una tabaccheria. In corso accertamenti dei carabinieri. Sul posto anche la polizia.