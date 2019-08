Dal peperone di Carmagnola al tartufo di Subiaco: un mese di feste e sagre

Ricomincia settembre con il piede giusto. Fuoriporta, ti accompagna tra peperoni e piazzette in festa per rendere il passaggio dalle ferie estive più gustoso possibile.



Si comincia con la Fiera Nazionale del peperone di Carmagnola dal 30 agosto all'8 settembre. Settant’anni di festa in onore della specialità più famosa di un intero territorio. Raggiunge questo prestigioso traguardo la Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, la più grande Fiera italiana dedicata a un prodotto agricolo, in programma dal 30 agosto all’8 settembre nel centro alle porte di Torino: ad attendere i visitatori dieci giorni di eventi gastronomici, culturali, artistici, sportivi ed esperienze creative e coinvolgenti per tutti i sensi e per tutte le età.



Da piazzetta a piazzetta, l'appetito vien mangiando a Poggio Moiano il 31 agosto il percorso “da piazzetta a piazzetta” - come recita il nome della fortunata manifestazione - alla scoperta dei sapori più genuini della Sabina, con l’olio extravergine di oliva a fare da filo conduttore del tour enogastronomico. Sabato 31 agosto torna una delle sagre più attese dell’estate nel centro storico di Poggio Moiano, con i suoi caratteristici vicoli e le scalette, tra spettacoli folcloristici ed esibizioni artistiche.



Nel paese ricco di storia a metà strada tra Roma e Rieti, che sorge in un territorio dalla natura rigogliosa, dalle 19.30 in poi i visitatori potranno scegliere fra un’accurata selezione dei migliori prodotti della zona. A partire, ovviamente, dalla bruschetta con l’olio extravergine d'oliva Sabina D.O.P., “l’oro verde” di questo territorio le cui qualità erano note già ai tempi degli Antichi Romani; e ancora una vera e propria prelibatezza come la degustazione dei vini e formaggi, fettuccine al sugo con asparagi selvatici e pancetta locale - una pasta all'uovo tagliata a mano talmente sottile da sciogliersi in bocca - la coratella con limone, cipolla, salvia e peperoncino, arrosticini di pecora arrostiti su griglia, grigliata mista di carne con cicoria”: pancetta di maiale e salsicce preparate dai macellai del paese arrostite sulla griglia, accompagnata da cicoria ripassata in padella; per poi chiudere con Cocomero e dolci secchi della tradizione, tra cui la crostata con marmellata di visciole.



Dal 13 al 15 e ancora il 21 e il 22 settembre mostre, degustazioni, cooking show. E ancora intrattenimenti per ogni età, spettacoli musicali itineranti e street food. Due fine settimana dedicati al gusto e al divertimento con un unico, grande protagonista: il fungo porcino di Borgotaro IGP. Dal 13 al 15 e ancora il 21 e il 22 settembre, Borgo Val di Taro torna ad aprire le porte per la Fiera del Fungo di Borgotaro, che nel paese in provincia di Parma rappresenta l’evento più atteso dell’anno. E non potrebbe essere altrimenti, perché quello che cresce spontaneo nei boschi appenninici che circondano l’abitato è un prodotto considerato superiore - per qualità organolettiche, olfattive ed aromatiche - rispetto agli altri porcini delle stesse specie che provengono da altre zone, sia italiane che estere.



Tartufo e cioccolato a Subiaco 21, 22, 28 e 29 settembre. Anche quest’anno la Rocca Abbaziale di Subiaco è pronta a ospitare l’evento dedicato a due grandi eccellenze gastronomiche. “Tartufo e cioccolato”, non lascia, anzi raddoppia: e dopo il grande successo della prima edizione, saranno ben due i fine settimana dedicati alla kermesse organizzata dall’Associazione culturale Subiaco Cultura e Natura. L’appuntamento è fissato per il 21, 22, 28 e 29 settembre - sabato a pranzo e cena e domenica solo a pranzo - nella città dei monasteri in provincia di Roma, ricca di storia e di arte. Festa Regionale della Polenta Villa d’Adige - 12 al 30 settembre Con i funghi, con l’asiago e con il tastasale, un impasto di carne fresca di maiale macinata, salata e insaporita con pepe nero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA