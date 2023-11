Lunedì 6 Novembre 2023, 10:49

Le modifiche al tema pensionistico presenti nella Legge di Bilancio rendono più difficile comprendere quando realmente si potrà andare in pensione a partire dal prossimo anno. Persistono gli anticipi per coloro che hanno i requisiti per l’Ape sociale, svolgono attività usuranti, hanno iniziato a lavorare prima oppure hanno avuto un figlio, una condizione valida solo per le lavoratrici