Pavia, 27enne indiana sequestrata dai genitori per impedirle di sequestrare il fidanzato

I suoi familiari non volevano che frequentasse il fidanzato: per questo una ragazza di 27 anni di nazionalità indiana è stata sequestrata in casa dai suoi familiari. La ragazza, arrivata a Rivazzano Terme (Pavia), in provincia di Pavia, è stata bloccata nella casa del fratello dai genitori, arrivati dall'India. I parenti le hanno sequestrato i documenti personali e il telefono cellulare, impedendole di lasciare l'abitazione se non accompagnata.

Segregata per impedirle di vedere il fidanzato, la polizia libera 20enne indiana nel Mantovano

L'obiettivo della famiglia, perseguito attraverso pressioni psicologiche e contatti con santoni indiani, era quello di far dimenticare il fidanzato, secondo quanto riferiscono i carabinieri. La ragazza è però riuscita a utilizzare il telefono cellulare del padre, lasciato incustodito, e ha mandato un messaggio al fidanzato a Malta. Il giovane è arrivato a Rivazzano Terme e ha chiesto aiuto ai militari, che hanno individuato l'appartamento in cui la 27enne era rinchiusa e l'hanno liberata. Il padre, la madre e il fratello della donna sono stati denunciati per sequestro di persona e violenza privata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA