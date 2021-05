Pavia, morti due operai investiti da vapori tossici

Tragedia in provincia di Pavia. Due operai sono morti in seguito alla rottura di una tubatura di vapore nell'azienda in cui stavano lavorando. L'incidente, secondo le prime informazioni, si è verificato presso la ditta 'Digima' a Villanterio, un'azienda in provincia di Pavia che si occupa di raccolta e lavorazione dei sottoprodotti della macellazione, specializzata nella produzione di farine animali. Sul posto sono presenti diverse squadre dei vigili del fuoco e anche il nucleo Nbcr.

Vapori tossici

Secondo quanto riferito dall'Areu, i due lavoratori sono stati investiti da vapori contenenti una sostanza tossica, verosimilmente ammoniaca. Una vittima ha 50 anni, mentre della seconda non sono ancora note le generalità.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, ma non avrebbero potuto fare altro che constatarne il decesso.

