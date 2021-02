Pavia, donna trovata morta in casa, svolta nelle indagini: fermato il compagno

È arrivata subito la svolta per il caso della donna trovata morta in casa ieri pomeriggio in un appartamento di via Depretis a Pavia, nelle vicinanze del centro storico. Nelle prime ore di oggi, infatti, i carabinieri hanno sottoposto a fermo il compagno della donna, gravemente indiziato dell'omicidio di Lidia Peschechera, 49 anni. I particolari dell'operazione verranno resi noti nel corso della mattinata. La donna, che era separata dal marito, è stata trovata cadavere nel bagno della sua abitazione. A dare l'allarme era stata un'amica, che non la sentiva da qualche giorno.

Un uomo di 28 anni, A.N., con il quale la donna aveva da poco iniziato una convivenza, è stato fermato dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pavia e della locale Compagnia per il reato di omicidio volontario aggravato. La vicenda risale al primo pomeriggio di ieri quando i carabinieri sono intervenuti presso l'abitazione della donna in via De Pretis, dove era stato rinvenuto, all'interno della vasca da bagno, il corpo di Lidia. L'allarme era stato lanciato dal datore della donna, preoccupato dal fatto che la donna non si presentava a lavoro da giorni e non rispondeva al telefono. Il datore di lavoro aveva inoltre ricevuto alcuni messaggi ricevuti dal telefono della donna, che gli erano apparsi sospetti al punto che aveva interpellato l'ex coniuge di Lidia e insieme si erano recati presso la sua abitazione, senza però ottenere risposta.

