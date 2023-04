Patrizia la Marca, sbranata a 53 anni dal rottweiler del fratello: i carabinieri costretti a sparare al cane per soccorrerla

È morta, dopo alcune ore di agonia, una donna di 53 anni assalita dal rottweiler del fratello. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio in strada Fullavin, a Soldano, nell'entroterra di Vallecrosia (Imperia). La vittima si chiamava Patrizia La Marca. A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini che avevano udito le urla della donna. Per consentire i soccorsi i carabinieri sono stati costretti a sparare al cane ferendolo, perché non permetteva di avvicinarsi alla donna.

Uccisa dal rottweiler, i soccorsi

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, vigili del fuoco ed elisoccorso. I medici dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (savona), dove la donna è stata ricoverata in condizioni critiche, hanno tentato di tenerla in vita, ma troppo devastanti sono risultate le ferite: aveva subito lesioni alla testa, all'addome, alle spalle e alle braccia. La donna, cugina del consigliere regionale Veronica Russo, da giorni, con il fratello in vacanza, accudiva il cane e pare che l'aggressione sia avvenuta proprio mentre la cinquantenne lo stesse accudendo. Accertamenti sono in corso per ricostruire la tragedia e capire quale sia stata la causa scatenante dell'aggressione. Il cane potrebbe essere abbattuto.

L'appello degli animalisti

«Innanzitutto le nostre piu sentite condoglianze per la morte di Patrizia La Marca, siamo ovviamente vicini al dolore immenso che ha colpito questa famiglia, ma chiediamo di evitare l'abbattimeto del cane e una seria inchiesta per verificare quali siano i motivi che hanno portato il cane ad aggredire la sorella del suo proprietario». Lo scrive in una nota l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente dopo la morte della donna avvenuta ieri nell'Imperiese. «Chiediamo appunto - aggiunge l'Associazione - il non abbattimento del cane dando la nostra disponibilità qualora fosse necessario e senza voler scavalcare alcuno ma anzi dando la disponibilità a lavorare insieme ad altre associazioni a riabilitare e poi trovare una nuova casa a questo rottweiler».