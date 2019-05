Morto Patrick Majda, 40enne colpito da tumore: l'Italia si era mobilitata per raccogliere i fondi per le cure

Alla fine non ce l'ha fatta Patrick Majda, colpito da una forma di tumore al colon molto aggressiva. È morto ieri sera a 40 anni. La sua storia, grazie alla fidanzata Luciana Grieco, da Bologna aveva mobilitato tutta Italia, coinvolgendo via social cittadini e persone note del mondo dello spettacolo e dello sport per una raccolta fondi.



«Ieri sera purtroppo - ha scritto Luciana sulla pagina Facebook dedicata alla campagna - il sorriso di Patrick si è spento, ma il suo ricordo resterà per sempre vivo nel mio e spero anche nel cuore di tutti voi che ci avete sostenuto in questa maledetta battaglia. Grazie ancora una volta».

Per la campagna #salviamoPatrick si erano mobilitati da Carlton Myers a Gigi D'Alessio. Una possibilità di cura per Patrick, originario della Polonia ma residente a Bologna, era raggiungere gli Stati Uniti. A Philadelphia avrebbe potuto tentare una terapia sperimentale. Per sostenere le spese - 500mila euro - si poteva donare un contributo sulla piattaforma online Gofundme.

Il funerale verrà celebrato domani alle 15.00 nella chiesa di San Giovanni Battista a Castenaso, nel Bolognese.



