Arriva la patente digitale europea, si tiene sullo smartphone e si rinnova online

Una patente di guida digitale, che si tiene sullo smartphone e si rinnova interamente on line. È una delle idee che la Commissione Europea avanza in un pacchetto di proposte legislative in materia di trasporti e sicurezza stradale presentato oggi a Bruxelles. La direttiva introduce per la prima volta una patente di guida digitale, accessibile tramite un telefono cellulare o altro dispositivo, che sarebbe riconosciuta in tutta l'Ue.

Come funziona

In questo modo, si semplificherebbero le procedure amministrative e la sostituzione, il rinnovo o il cambio della patente di guida, dato che sarà possibile eseguire l'intera procedura online (in Italia oggi per rinnovare la patente occorre ancora andare in agenzia, o recarsi alla Motorizzazione Civile). La direttiva stabilisce i requisiti minimi per consentire l'interoperabilità tra le patenti di guida digitali in tutta l'Ue. Dopo un periodo di adattamento, la patente di guida digitale verrà rilasciata di default, ma i conducenti potranno anche essere in possesso di una patente di guida fisica o di entrambe.

La pratica

Si prevede che dai 17 anni si possa far pratica di guida su auto e camion accompagnati: se passeranno l'esame potranno guidare da soli già dal compimento dei 18 anni. Formazione e test per la patente terranno conto di più della sicurezza di pedoni, ciclisti, scooter e bici elettriche. Saranno condivisi i dati per rendere efficace in tutta l'Ue la sospensione delle patenti. Ed è prevista una stretta su alcune infrazioni come sorpasso pericoloso, superamento delle linee continue, guida contromano.

Il piano

«Per semplificare il riconoscimento delle patenti di guida tra gli Stati membri, la Commissione propone l’introduzione di una patente di guida digitale, in anteprima mondiale. Sara molto piu semplice sostituire, rinnovare o scambiare una patente di guida poiche tutte le procedure saranno online». E quanto propone la Commissione Ue a proposito delle norme aggiornate sulla sicurezza stradale. «Per i cittadini di Paesi extra-Ue con standard di sicurezza stradale comparabili sara piu facile sostituire la propria patente di guida con una Ue», aggiunge la Commissione.