Torino, passante bacia bimba di 7 anni in strada, la madre urla e arrivano i carabinieri: arrestato 37enne tedesco

Ha bloccato per strada una bambina di 7 anni e l'ha baciata sulle labbra. Il violentatore è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale, è un tedesco di 37 anni, senza fissa dimora.

Il fatto è accaduto Domenica pomeriggio a Torino, nel quartiere di Santa Rita, ma la notizia è stata resa nota soltanto oggi. I militari dell'Arma in pattuglia nella zona sono intervenuti al parco Cavalieri di Vittorio Veneto e hanno bloccato l'uomo, che, approfittando della momentanea distrazione della mamma della bimba, l'ha abbracciata e baciata.

Accortasi di quanto stava accadendo, la madre si è messa ad urlare, attirando così l' intervento dei carabinieri in pattuglia. La bambina è stata visitata all'ospedale Regina Margherita ed è stata sottoposta alla profilassi per verificare l'eventuale infezione da Covid-19. Le indagini intanto proseguono per capire se l'uomo sia responsabile di altri episodi simili nel quartiere.

