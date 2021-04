3 Aprile 2021

di Diodato Pirone

(Lettura 2 minuti)







Esattamente come a Natale anche questa Pasqua sarà "rossa" per tutti gli italiani sia oggi che domani e dopodomani. La regola di base è nota: non si può uscire di casa se non per motivi di lavoro, salute o di estrema necessita e bisogna portare con sè l'autocertificazione. Ci sono però alcune eccezioni.

Si può uscire per una semplice passeggiata?

Si, senza allontanarsi dalla propria abitazione. In strada va sempre portata la mascherina e va mantenuto il distanziamento. Nei parchi, negli scorsi giorni molto affollati, è consigliabile tenere la mascherina.

E' permesso andare in Chiesa?

Si. Va mantenuto rigidamente il distanziamento. E' vietato cantare. I Vescovi consigliano ai fedeli di recarsi presso la Chiesa più vicina alla loro abitazione e di scegliere gli orari meno frequentati per partecipare alle funzioni religiose.

Si possono visitare amici e parenti?

Si, una volta solo al giorno. Ci si può muovere in coppia con figli con meno di 14 anni e con persone conviventi che non sono in grado di restare da sole. Sono vietati assembramenti e questo significa che si può ricevere una coppia sola e soprattutto sono vietate le feste in casa.

Si può andare da un parente non autosufficiente?

Si. Esattamente come a Natale.

Si può andare nella seconda casa nel Lazio?

Nel Lazio si, a patto d'andarci con le persone con le quali si convive. Non è consentito ricevere amici e parenti.

Si può andare nella seconda casa in Campania o Toscana?

No. Queste Regioni hanno proibito l'uso delle seconde casa. La Campania (come la Liguria e la Puglia) anche ai residenti. L'unica eccezione possono essere i casi gravi come la rottura delle tubazioni o danni da maltempo ma vanno giustificati con l'autocertificazione. Per andare in Sardegna occorre iscriversi alla App "Sardegna Sicura" e presentare il certificato di vaccinazione o l'esito di un tampone.

Si può andare a fare una scampagnata?

In teoria no. Ma non è vietato visitare i parchi non lonatano da casa. Nella pratica è fondamentale non assembrarsi e non incontrarsi fra nuclei familiari non conviventi. Niente comitive di amici a Pasquetta, insomma.

E' consentito andare al bar o al ristorante?

I ristoranti lavorano solo per asporto fino alle 22, i bari sempre per asporto fiono alle 18.

Quali negozi sono aperti?

Alimentari, edicole, farmacie, ferramenta.

Si può andare in un Centro Commerciale?

No. I Centri commerciali sono chiusi ad eccezione dei supermercati e delle farmacie e parafarmacie al loro interno.