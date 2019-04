Pasqua, Fs: «Oltre 1,5 milioni in viaggio in treno per festività e ponti»

Saranno oltre 15 milioni le persone che viaggeranno in treno durante le prossime festività pasquali e i ponti del 25 aprile e dell'1 maggio. Un flusso che testimonia come i treni di Trenitalia, media e lunga percorrenza e regionali, siano sempre più utilizzati per motivi di svago, turismo e gite di andata e ritorno nella stessa giornata, oltre che per tornare nelle proprie città di origine. Oltre alla giornata odierna, giovedì 18 aprile, i giorni di maggiore flusso saranno 19, 22, 25 e 28 aprile e 5 maggio, con molte persone che sceglieranno i collegamenti ferroviari da e per gli aeroporti e i porti italiani verso il centro città.



Per tutto il periodo, Trenitalia potenzierà con 2mila persone al giorno i servizi di assistenza, vendita e di informazione nelle principali stazioni e a bordo treno. In cima alla classifica delle mete preferite ci sono le località del Sud Italia e le grandi città d'arte: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Apprezzati anche i collegamenti verso località di medie e piccole dimensioni ad alta attrattività culturale e paesaggistica. Come testimonia l'avvio, da venerdì 19 aprile, del Frecciarossa nel Cilento che permette, nei fine settimana, di collegare in treno le località del Cilento, mete di numerosi turisti.



I viaggiatori dei treni regionali possono inoltre consultare i Travel book di Trenitalia, pratiche guide che indicano spiagge, parchi, giardini, borghi, terme e siti patrimonio mondiale dell'Unesco da visitare ai treni regionali. Non solo, è più facile anche scoprire cibi e peculiarità del Belpaese grazie a Itinerari di pAssaggio con 20 itinerari enogastronomici legati ad altrettanti collegamenti ferroviari regionali. Turisti e viaggiatori possono anche scoprire gli itinerari storici di Fondazione FS Italiane, con oltre 30 viaggi da Nord a Sud dell'Italia per riscoprire paesaggi caratteristici a bordo di locomotive d'epoca.



Tra le mete visitate, oltre ai siti archeologici di Pompei ed Ercolano e a luoghi suggestivi come Sulmona, Siena, Como, Lecco, Siracusa, Varallo Sesia con il Sacro Monte, Langhe, Monferrato, Lago d'Iseo e Irpinia, anche il Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa, uno dei più importanti musei ferroviari d'Europa. Informazioni dettagliate e programma degli eventi disponibili sul sito web fondazionefs.it.

