Venerdì 7 Aprile 2023, 00:23

Abbiamo provato a prenotare su Skyscanner un volo Roma-Alghero con partenza oggi e ritorno il lunedì di Pasquetta: il biglietto più economico che ci è stato proposto comportava una spesa di 220 euro. Sulla medesima piattaforma abbiamo trovato nelle stesse date un biglietto per Parigi alla stessa cifra. Abbiamo anche scoperto che per andare da Milano a Palermo, con partenza oggi e ritorno lunedì, si pagano almeno 200 euro, la stessa somma richiesta per acquistare un posto su un volo in partenza da Linate e diretto a Londra. Il caro voli rischia di trasformare i trasferimenti di Pasqua in un salasso. Non solo per i vacanzieri, ma anche per le famiglie e gli studenti fuori sede. Che per festeggiare in famiglia si ritrovano a dover sborsare 500 euro per un volo last minute.

Pasqua, l'allarme

Dalla Sicilia, arriva forte l’allarme del governatore Schifani: «Sul caro voli, che anche in questi giorni prima di Pasqua sta interessando le tratte da e per la Sicilia, ho deciso di intervenire con una nuova segnalazione all’Antitrust». Si è mosso pure il Codacons con un ulteriore esposto. L’associazione dei consumatori afferma che nel periodo di Pasqua appare evidente l’aumento dei prezzi dei biglietti aerei per la Sicilia e aggiunge: «Sembrano esserci segnali che indicherebbero la costituzione di un vero e proprio cartello tra le compagnie aeree per controllare i prezzi durante i periodi festivi, con sensibili aumenti ai danni dei consumatori».

Per il Codacons, la magistratura «dovrà verificare l’eventuale esistenza di una truffa ai danni dei cittadini realizzata attraverso un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato del trasporto aereo, così da mettere un freno a una situazione divenuta ormai insostenibile e che si ripete costantemente in determinati periodi dell’anno». Secondo le stime di Autostrade per l’Italia, saranno invece circa quindici milioni gli automobilisti che si metteranno in viaggio in occasione del ponte pasquale. E che rischiano di avere cattive sorprese al momento del rifornimento.

I prezzi di benzina e diesel

Queste sono le ultime medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta quotidiana: la benzina self-service viaggia a 1,872 euro al litro, mentre il gasolio sta a 1,771. La benzina servita sale a 2,007 euro al litro, il diesel a 1,911, infine il Gpl servito si attesta a 0,789 euro al litro. Attenzione perché in alcune zone i rincari si fanno sentire di più, come sulla A21 Torino-Piacenza dove la benzina in modalità servito ha raggiunto quota 2,499 euro al litro. Stesse tariffe sulla A12 Genova-Sestri. La situazione non varia di molto sulla A1 Milano-Napoli, dove la benzina è arrivata a costare 2,499 euro al litro e il gasolio a 2,349. Le associazioni dei consumatori chiedono di intervenire in vista dei prossimi ponti per le feste (25 aprile, primo maggio e 2 giugno).

Anche per quanto riguarda i voli, secondo le associazioni i rincari si faranno sentire. Ecco i calcoli di Federconsumatori: «Per i voli nel periodo di Pasqua riscontriamo cifre da capogiro, considerando che se oggi 7 aprile, invece di tornare a Catania da Roma e Milano scegliessimo di partire per Dubai, spenderemmo circa il 50% in meno». Il prezzo massimo di un Bologna-Catania con Ryanair, fa notare sempre l’associazione, è schizzato negli ultimi giorni fino a 729 euro. «Per andare da Catania a Dubai – conclude Federconsumatori – si spendono duecento euro in meno».

Le tratte

L’Adiconsum rende noto che per volare da Roma a Cagliari i non residenti pagano 365 euro circa, 210 euro da Milano. Per Olbia ne versano 153 euro da Milano e 124 euro da Roma. Prezzi onerosi anche per chi opta per il treno. Per le tratte da Torino a Napoli e da Milano a Salerno si spendono cento euro e fino a 170 euro da Milano a Bari e da Torino a Reggio Calabria. Così Furio Truzzi, presidente di Assoutenti: «Gli ultimi dati Istat sull’inflazione di marzo ci dicono che il trasporto ferroviario registra aumenti del 4,9% su base annua, mentre i voli nazionali sono rincarati rispetto allo scorso anno addirittura del 71,5%, mentre quelli internazionali segnano un +59%».