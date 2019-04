Storica via crucis in Toscana, 600 comparse

Saranno 600 i figuranti in costume per la tradizionale rievocazione storica della Passione di Cristo a Grassina (Firenze) in programma il Venerdì Santo, il prossimo 19 aprile, evento tale da richiamare sempre migliaia di persone. La manifestazione rievoca ogni anno la vita di Cristo e mette in atto una Via Crucis con una suggestiva rappresentazione, di alto significato religioso e di apprezzabile livello artistico-teatrale. Il programma prevede due momenti. Prima il corteo storico per le strade preceduto dal discorso della montagna e dal processo di Ponzio Pilato a Gesù (ore 21) e poi le scene della vita e della Passione di Cristo sulla collina del Calvario, in località Bubè, con la partecipazione di centinaia di comparse in costume. La regia della Rievocazione è affidata a Paolo Barbieri che propone anche un omaggio ai 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, mentre Alessio Antongiovanni curerà la regia del corteo storico.





GLI ALTRI EVENTI

Tra gli eventi collaterali concerti, mostre e la tradizionale sfida delle vetrine dei negozianti di Grassina. «Negli ultimi quattro anni - spiega in una nota Daniele Locardi, presidente di Cat - abbiamo apportato numerose innovazioni per rendere la rievocazione storica di Grassina sempre più moderna e vicina ai possibili fruitori, sia italiani che stranieri. La determinazione non ci manca per proseguire». «Non esiste famiglia di Grassina che non dia il suo contributo alla rievocazione - spiega il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini - tra chi partecipa come figurante, chi aiuta nella realizzazione dei costumi, chi allestisce le scenografie e la regia, chi seleziona le musiche».

