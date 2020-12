Milano, mega party con alcol e droga (e tamponi all'ingresso): multate 63 persone

Un mega party con musica, alcol e droga in una cascina. Gli invitati erano tutti tra i 23 e i 43 anni ed era previsto anche il test rapido anti Covid all'ingresso. La polizia ha sanzionato 63 persone alla periferia sud di Milano, un gran numero delle quali era in stato di ebbrezza: in seguito alla scoperta di ecstasy e cocaina, gli agenti hanno sporto denuncia per spaccio. La festa, interrotta dall'arrivo degli agenti, prevedeva anche una sorta di ingresso controllato all'ingresso, dove era possibile effettuare un test rapido per evitare possibili contagi da coronavirus. A tal proposito, sono scattate anche le sanzioni per violazione delle norme anti Covid vigenti.

Ultimo aggiornamento: 14:17

