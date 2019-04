Parroco multato mentre celebra la messa: ha lasciato l'auto sugli stalli per le moto. Il suo posto riservato è occupato, e così è costretto a parcheggiare la macchina da un'altra parte, sugli spazi riservati alle moto: al ritorno trova la multa di 42 euro. Niente di strano, se non fosse che ad essere sanzionato sia stato il parroco della chiesa di San Pietro, a Vicenza, don Ivano Maddalena, e che la multa sia scattata mentre il prete stava celebrando la messa. Il don ha riportato il suo caso su Facebook - come riporta Il Giornale di Vicenza - ammettendo: «Ho sbagliato, pago. Errore mio».

Ultimo aggiornamento: 14:29

