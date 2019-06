Parapendio a motore precipita a terra: il pilota è in fin di vita

Un parapendio a motore è precipitato a terra dopo le 18 di oggi, sabato 29 giugno, nel territorio di Villa Estense, Comune in provincia di Padova. Gravissimo il pilota, un uomo, portato il eliambulanza all'ospedale di Vicenza. Il parapendio è caduto in via Marzare 49, nelle vicinanze del campo di volo “Pegolina”. Il ferito è Z. R., classe 1967, residente a S. Agostino (Ferrara).

Siberia, aereo precipita durante atterraggio di emergenza: 2 morti e 31 feriti

Mamma muore per 27 minuti, poi torna in vita e scrive un messaggio: «Il Paradiso è reale»



Ultimo aggiornamento: 21:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA