Paracadutista trovato morto sotto un traliccio a Piombino: ipotesi "base jumping"

Il corpo di un paracadutista di 31 anni, Emanuele Vetere, è stato trovato da un commilitone sotto un traliccio a Piombino, in località Perelli. Il ragazzo, originario della provincia di Milano, secondo prime ipotesi potrebbe essere morto dopo un lancio notturno di "base jumping" fatto in attività sportiva privata ma non viene neppure esclusa la caduta accidentale.

LEGGI ANCHE Si lancia dal viadotto con la tuta alare e muore a 25 anni: era un paracadutista professionista

Il corpo è stato ritrovato verso le 2.30. Le indagini sono dei carabinieri. Secondo una ricostruzione il parà potrebbe essersi lanciato verso le 20.30 effettuando. Emanuele Vetere era anche un atleta di Triathlon e IronMan. Era originario di Crema e in forza a Livorno al 9º Reggimento d’assalto paracadutisti “Col Moschin” dell’Esercito Italiano.



Il Base Jumping è lo sport estremo che consiste nel lanciarsi nel vuoto da varie superfici, rilievi naturali, edifici o ponti. In una storia pubblicata nel tardo pomeriggio di ieri da Emanuele Vetere sul proprio profilo facebook, viene inquadrato il traliccio da cui poi effettuerà il salto fatale.

Ultimo aggiornamento: 13:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA