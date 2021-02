Torre Annunziata, blitz della polizia alla festa di compleanno di "Papusciello": sanzionate 50 persone

La festa di compleanno di Antonio Gemignani, oggi 43 anni, noto sul web con il soprannome "Papusciello" è stata interrotta da un blitz della polizia a Torre Annunziata (Napoli). All'evento, fra torte, bomboniere e segnaposto, erano presenti una cinquantina di invitati. Ne dà notizia Il Mattino. Il 43enne è molto conosciuto sui social perchè autore di decine di video trash diventati virali.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, martedì grasso clandestino: è allarme feste... ROMA Controlli anti Covid, scoperte due feste a Roma: multe per... CRONACA Covid, festa in piazza per il patrono: 7 sanzionati in Calabria MISURE ANTICOVID Roma, folla a San Lorenzo: la polizia municipale chiude piazza... FRANCIA Francia, rave di Capodanno con 2.500 persone: la polizia riesce a...

Roma, martedì grasso clandestino: è allarme feste abusive. Dalla rievocazione dei sovrani di Francia ai party in villa in maschera

La polizia, però, ha fermato i festeggiamenti e sono scattate le sanzioni per tutti i presenti, tra cui lo stesso Papusciello e il titolare di un noto locale di via Vittorio Veneto a Torre Annunziata, che adesso rischia la chiusura per cinque giorni. A "tradire" Papusciello sono stati i tantissimi video pubblicati in diretta dai suoi invitati sul social TikTok e portati all'attenzione dei poliziotti del commissariato di Torre Annunziata, che sono intervenuti agli ordini del dirigente Claudio De Salvo e hanno identificato e multato tutti i presenti per le violazioni alle norme anti-Covid. Tra l'altro, Torre Annunziata è uno dei Comuni più colpiti dai contagi in questo periodo.

Ultimo aggiornamento: 20:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA