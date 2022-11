Paolo Stasi, 19enne ucciso sotto casa a colpi di pistola: giallo a Francavilla Fontana. «È inspiegabile»

Il 19enne Paolo Stasi è stato ucciso a colpi di pistola sotto casa. L'agguato il 9 novembre a Francavilla Fontana (Brindisi), in via Occhibianchi. L'omicidio è già un giallo: tutti in paese definiscono Paolo come un ragazzo «tranquillissimo» e ritengono «inspiegabile» quello che gli è successo. Chi lo conosceva racconta che Paolo era solito «selezionare le amicizie» e che spesso non usciva proprio per evitare di finire in brutti giri. Insomma, un ragazzo esemplare, che sarebbe però stato freddato da qualcuno che conosceva.

Paolo ucciso sotto casa: giallo a Francavilla Fontana

Questa, almeno, è una delle ipotesi. Paolo, infatti, si trovava a casa quando sarebbe stato invitato ad uscire da un uomo, che poi l'ha freddato con due colpi di pistola: il primo di striscio sul torace, il secondo alla schiena mentre probabilmente il giovane stava tentando di fuggire.

Nell'ambito delle indagini, i carabinieri hanno sequestrato i dispositivi tecnologici, pc e telefonino, del giovane. Il killer, a quanto si apprende, potrebbe aver utilizzato una pistola a tamburo: sui luoghi dell'omicidio infatti non sono stati ritrovati bossoli. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Giuseppe De Nozza. L'autopsia eseguita sabato 19 novembre. Il medico legale incaricato è Raffaele Giorgetti della Università delle Marche.

Ieri il sindaco di Francavilla Fontana, Antonello Denuzzo, ha inoltrato una richiesta al prefetto di Brindisi Carolina Bellantoni per «una maggiore presenza di agenti e un serrato coordinamento tra le Forze dell'Ordine».