Oristano, muore in un tentativo di rapina Paolo Fonsatti: era un ex sottufficiale dell'esercito di 70 anni

Mercoledì 18 Agosto 2021, 17:53

Omicidio in un'abitazione privata nella borgata di S’Ungroni ad Arborea, in provincia di Oristano. La vittima è un ex militare dell'Esercito, Paolo Fonsatti, di 70 anni. Sul luogo sono ancora presenti i Carabinieri e il procuratore di Oristano. L'uomo si trovava con il nipote, trasportato in ospedale con lievi ferite.

I due, stando alle prime ricostruzioni, potrebbero essere stati sorpresi nell'abitazione da due uomini incappucciati. Cosa sia avvenuto all'interno della casa non è ancora chiaro. Ma secondo quanto si è appreso, il nipote avrebbe raccontato di una aggressione a scopo di rapina.

Morto suicida nel carcere di Vicenza: ieri era stato arrestato per l'omicidio del vicino di casa

La vittima

La vittima si chiamava Paolo Fonsatti, 70 anni, ed era un ex sottufficiale dell'esercito. Presidente della locale Associazione combattenti e reduci. L'uomo parrebbe essere stato ucciso con diverse coltellate.

Aggredita in strada da «4 vicini di spiaggia senza motivo, nessuno mi ha soccorsa»: la denuncia di una professoressa

Sul posto si trovano i Carabinieri e il procuratore di Oristano, Ezo Domenico Basso. A breve arriveranno anche gli specialisti del Ris di Cagliari.