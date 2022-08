Paolo Fiscato è morto, il 12enne era caduto in dirupo durante una gita in montagna con i genitori 8 giorni fa

Ha lottato 8 giorni in terapia intensiva Paolo Fiscato, ma ieri 28 agosto si è spento. Il ragazzino di dodici anni originario di Carono Pertusella è morto dopo essere stato ricoverato all'ospedale Maggiore di Novara a seguito di una violenta caduta durante una gita in montagna in Val Formazza (Piemonte), con i genitori, dello scorso 20 agosto.

Paolo Fiscato non ce l'ha fatta, il 12enne caduto in montagna è morto

Una settimana di apprensione e di speranze, per tutto il paese dove Paolo, papà Stefano (alpino e membro della Protezione Civile) e mamma Nicoletta Sinelli (capitana del rione San Grato) erano molto conosciuti e attivi. Purtroppo ieri la tragica notizia. Paolo non ce l'ha fatta.

I messaggi social

Non sono mancati i messaggi social di vicinanza alla famiglia. Su Facebook, il Rione San Grato scrive di unirsi «al dolore della nostra Capitana Nicoletta e del marito Stefano per la scomparsa del piccolo Paolo. Il tuo sorriso sarà sempre nei nostri cuori».

La dinamica dell'incidente

La caduta era avvenuta nel pomeriggio di sabato 20 agosto, lungo un sentiero della Val Formazza a circa 1500 metri d'altitudine. Il 12enne di Caronno Varesino era scivolato in un dirupo, su una passeggiata sopra salecchio a case Francoli, causandosi escoriazioni e varie ferite. Immediati gli interventi, con Soccorso civile ed eliambulanza a diretti sul posto con la massima urgenza.

Alla fine, bastò la seconda: il personale sanitario riuscì a raggiungere il ragazzino e a imbarellarlo, trasportandolo in codice rosso all'Ospedale Maggiore di Novara.

I soccorsi

Il piccolo era cosciente e lamentava dolori alla testa e alla schiena. Quindi la corsa in ospedale e il decesso, 8 giorni dopo, in Rianimazione. Trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Maggiore del Niguarda, Paolo è stato ricoverato d'urgenza nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale. I medici ce l'hanno messa tutta ma purtroppo i loro servizi non hanno evitato l'inevitabile così Paolo Fiscato è morto ieri.