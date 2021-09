Paolo Caprio morto durante una rissa a Bari, l'aggressore 20enne: «Guardava le nostre donne»

Domenica 5 Settembre 2021, 11:07 - Ultimo aggiornamento: 14:09

Un uomo di 40 anni, Paolo Caprio, è morto nella notte durante una rissa in una stazione di servizio sulla Strada provinciale 231 tra Modugno e Bitonto, in provincia di Bari. La rissa, scoppiata alle 3 per qualche sguardo alle ragazze, avrebbe coinvolto due gruppi di giovani. Uno di loro, un 20enne di Bitonto, avrebbe colpito il 40enne con due pugni sul volto facendolo cadere a terra. Nella caduta la vittima avrebbe battuto violentemente la testa. Sulla vicenda indagano i carabinieri coordinati dal pm Ignazio Abbadessa. Sono stati acquisiti e visionati i video delle telecamere di sorveglianza della stazione di servizio che hanno ripreso i fatti, e ascoltati testimoni.

Sulla ricostruzione della dinamica sono al lavoro i carabinieri della stazione di Bitonto e della Compagnia di Molfetta, coordinati dal pm di turno Ignazio Abbadessa. La salma è stata portata all'istituto di medicina legale del Policlinico di Bari dove sarà eseguita l'autopsia per accertare le cause della morte.

L'aggressore si è consegnato

L'aggressore si è presentato spontaneamente in caserma, accompagnato dal difensore. Il 20enne si trova ancora in caserma, dove viene interrogato dal pm che coordina le indagini, Ignazio Abbadessa. L'accusa nei suoi confronti non è stata ancora formalizzata ma si va verso l'ipotesi di reato di omicidio preterintenzionale.

Il racconto - «Mentre stazionavamo sulle panche sotto il gazebo con le nostre mogli» Caprio «si è avvicinato per origliare cosa stessimo dicendo e ha guardato in maniera provocatoria le nostre compagne. Notata questa circostanza, io mi sono alzato, gli ho detto testualmente “sempre avanti e dietro devi andare? Qual è il problema?”, così dicendo gli ho tirato tre pugni colpendolo al viso, l'ho visto cadere in terra e sbattere la testa sul marciapiede. Non pensando che sarebbe morto sono andato via». È il racconto fatto ai carabinieri e al magistrato dal 20enne Fabio Giampalmo, sottoposto a fermo per l'omicidio volontario aggravato del 40enne Paolo Caprio. La confessione del 20enne è riportata nel decreto di fermo notificato all'indagato, difeso dall'avvocato Nicola Capaldi. Giampalmo ha raccontato di aver notato la vittima - che conosceva di vista - parlare con la sua compagna e con quelle dei suoi amici, mentre gli uomini erano all'interno del bar giocando alle slot machine. A quel punto il 20enne sarebbe uscito e, dopo l'ennesimo sguardo non gradito, avrebbe colpito Caprio lasciandolo a terra, per poi allontanarsi in auto. alcune ore dopo aver saputo che il 40enne aggredito era morto, ha contattato l'avvocato e si consegnato in caserma.

«Bitonto ha già sofferto troppo per sopportare altre tragedie come questa. La vittima ed il presunto aggressore sono molto giovani per non lasciarci altro pensiero». Lo scrive su Facebook il sindaco di Bitonto (Bari), Michele Abbaticchio, con riferimento alla rissa che nella notte ha provocato la morte di un 30enne di Bitonto. «Senza armi la fine di una esistenza umana è stata decretata da violenza per motivi, sembrerebbe, non legati a questioni criminali» scrive il sindaco nel post, facendo sapere che «il presunto colpevole è in contatto con le forze dell'ordine». «La prepotenza e la barbarie - conclude Abbaticchio - stanno attraversando tutto il Paese, il Sud in particolare, consegnando l'immagine di una società sempre più sola ed abbandonata».

