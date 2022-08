Incendio a Pantelleria, case evacuate e turisti in fuga: tra questi anche Giorgio Armani, Myrta Merlino e Marco Tardelli

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 17 a Pantelleria è divampato un incendio che ha costretto alla fuga residenti e turisti. Tra questi anche Giorgio Armani, Marco Tardelli e Myrta Merlino. Decine di case sono state evacuate dopo che le fiamme hanno cominciato ad avanzare pericolosamente. Sarebbero due gli incendi sull'isola: uno partito da Kamma e l’altro da Gadir.

Incendio a Pantelleria, cosa è successo

Un incendio, secondo le primissime informazioni di vaste proporzioni, è divampato in serata a Pantelleria. A colpire le fiamme la località Bugeber, nella parte nord-orientale dell'isola. Le fiamme sono alimentate dal forte vento di scirocco e - si sospetta - sarebbero state appiccate da piromani. Si sta procedendo ad evacuare alcune case. Tra queste anche il dammuso di Armani in località Gadir. Due i punti in cui il fuoco sarebbe divampato, infatti: uno a Kamma e l’altro a Gadir.